Η παράσταση «Κουταλένια» έκανε την επίσημη πρεμιέρα της στο Θέατρο Μουσούρη, τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, και συγκέντρωσε πλήθος επωνύμων από τον χώρο του θεάτρου, της τηλεόρασης και της δημοσιογραφίας.

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στην Καρολίνα Σακελλαρίου και τη Νίκη Παλληκαράκη, που πρωταγωνιστούν στο έργο.

Μεταξύ των καλεσμένων ήταν η Αθηνά Οικονομάκου, ο Τάσος Χαλκιάς, ο Γιώργος Κιμούλης, η Σάσα Σταμάτη, η Ελένη Καρακάση και πολλοί ακόμη, που έδωσαν το «παρών» και πόζαραν για τους φωτογράφους.

Η παράσταση σκηνοθετείται από τον Κώστα Σπυρόπουλο και βασίζεται στο έργο του Λι Χολ, το οποίο ξεκίνησε ως ραδιοφωνικό μονόδραμα για το BBC και στη συνέχεια ανέβηκε σε θεατρικές σκηνές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ιστορία αφηγείται τη ζωή της μικρής Κουταλένιας, ενός αυτιστικού κοριτσιού, που μέσα από τη δική της ματιά μιλά για την οικογένεια, τη μοναξιά, την απώλεια και την αγάπη, βρίσκοντας παρηγοριά στη μουσική της όπερας και στη φωνή της Μαρίας Κάλλας.

Πηγή: NDP Photo Agency