Η Kristen Stewart επιβεβαιώνει στο τεύχος Μαρτίου του Architectural Digest ότι αγόρασε τον ιστορικό κινηματογράφο Highland στην πολυσύχναστη περιοχή Χάιλαντ Παρκ του Λος Άντζελες.

Ο κινηματογράφος άνοιξε το 1925 και ήταν ένας από τους αγαπημένους της γειτονιάς μέχρι που έκλεισε το 2024.

Οι φήμες ότι η Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτιδα προχώρησε στην αγορά του κυκλοφόρησαν το περασμένο καλοκαίρι, καθώς προετοιμαζόταν για τα γυρίσματα μιας ταινίας.

«Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έψαχνα για θέατρο μέχρι που αυτό το μέρος τράβηξε την προσοχή μου. Τότε ήταν σαν να έπεσε πυροβολισμός και ο αγώνας δρόμου ξεκίνησε. Έτρεξα προς το μέρος του με ό,τι είχα», θυμάται.

«Με γοητεύουν τα παλιά, ετοιμόρροπα θέατρα. Πάντα θέλω να δω τι μυστήρια κρύβουν».

Πηγή: architecturaldigest.com