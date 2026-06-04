Η Kylie Jenner «μάγεψε» ξανά τους διαδικτυακούς της φίλους με νέες καλοκαιρινές φωτογραφίες στο Instagram.

Η δημοφιλής επιχειρηματίας και influencer, που μετρά πάνω από 380 εκατομμύρια ακολούθους, πόζαρε στην παραλία με ένα άκρως αποκαλυπτικό ροζ μπικίνι και ένα λουλούδι στα μαλλιά, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στα ύψη.

Στις φωτογραφίες, η Kylie Jenner ποζάρει φορώντας το μικροσκοπικό της μπικίνι, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της και υιοθετώντας χαλαρές, αλλά ταυτόχρονα αισθησιακές πόζες.

Δείτε τις φωτογραφίες:

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