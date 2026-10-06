Η Kylie Jenner ετοιμάζεται να ανοίξει ένα ολοκαίνουριο κεφάλαιο στην καριέρα της, αφού πρόκειται να πρωταγωνιστήσει για πρώτη φορά σε ένα μεγάλο, καθαρά υποκριτικό ρόλο.

Η σταρ και επιχειρηματίας θα πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά θρίλερ του Hulu, «Bachelorette Weekend», ενώ στο πλευρό της ως executive producer θα βρίσκεται η μεγαλύτερη αδελφή της, Kim Kardashian.

Η νέα σειρά βασίζεται στο ανέκδοτο μυθιστόρημα της Flora Collins και φέρει την υπογραφή της Lauren Oliver, γνωστής για τα young adult βιβλία Panic, Before I Fall και την τριλογία Delirium.