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Η Kylie Jenner ετοιμάζεται να ανοίξει ένα ολοκαίνουριο κεφάλαιο στην καριέρα της, αφού πρόκειται να πρωταγωνιστήσει για πρώτη φορά σε ένα μεγάλο, καθαρά υποκριτικό ρόλο.
Η σταρ και επιχειρηματίας θα πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά θρίλερ του Hulu, «Bachelorette Weekend», ενώ στο πλευρό της ως executive producer θα βρίσκεται η μεγαλύτερη αδελφή της, Kim Kardashian.
Η νέα σειρά βασίζεται στο ανέκδοτο μυθιστόρημα της Flora Collins και φέρει την υπογραφή της Lauren Oliver, γνωστής για τα young adult βιβλία Panic, Before I Fall και την τριλογία Delirium.
Η υπόθεση ξεκινά από ένα bachelorette weekend που παίρνει απρόσμενα σκοτεινή τροπή. Η νύφη βρίσκεται νεκρή στην πισίνα και, ξαφνικά, όλες οι στενότερες φίλες της μετατρέπονται σε βασικές ύποπτες.
Η Kylie Jenner θα υποδυθεί τη νύφη, η οποία αποτελεί ουσιαστικά τον «North Star» της σειράς. Η ιστορία θα ξετυλίγεται σταδιακά, αποκαλύπτοντας τι ακριβώς συνέβη τις ώρες πριν από τη δολοφονία της.
Το συγκεκριμένο project ήταν μια ιδέα που η Kim Kardashian είδε αμέσως ότι ταίριαζε στη μικρότερη αδελφή της.
Το σενάριο είχε σταλεί αρχικά στην Kim ως πιθανό project για παραγωγή. Εκείνη, σύμφωνα με το Deadline, θεώρησε πως αποτελούσε την ιδανική ευκαιρία για την Kylie να αναλάβει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο και της το προώθησε. Η Kylie είπε το «ναι» και, κάπως έτσι, οι δύο αδελφές βρέθηκαν να συνεργάζονται ξανά – αυτή τη φορά σε ένα fictional thriller γεμάτο μυστήριο, ανατροπές και ύποπτες brides maids.
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