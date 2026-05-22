Στη Μύκονο χτυπά η καρδιά του «Emily in Paris», καθώς το καστ της επιτυχημένης σειράς του Netflix συνεχίζει εντατικά τα γυρίσματα στο νησί των ανέμων. Ωστόσο, τα νέα για τους θαυμαστές είναι γλυκόπικρα, αφού η πρωταγωνίστρια Lily Collins αποκάλυψε μέσα από τα social media ότι η επερχόμενη έκτη σεζόν θα ρίξει οριστικά την αυλαία της σειράς.

«Επιστρέψαμε για τελευταία φορά. Το Emily in Paris ταξιδεύει στην Ελλάδα (και φυσικά στη Γαλλία) για μία τελευταία, επική περιπέτεια. Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν την πιο ξεχωριστή και αξέχαστη μέχρι τώρα».

Τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν έχουν βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα και θα συνεχιστούν επίσης στο Μονακό.

Ο δημιουργός της σειράς, Darren Star, χαρακτήρισε τη σειρά «το ταξίδι της ζωής του» και ευχαρίστησε το κοινό, το καστ και την παραγωγή για τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.

Η Ashley Park κάνοντας σχετική ανάρτηση με ένα χιουμοριστικό βίντεο με την πρωταγωνίστρια έγραψε: «Τελευταία σεζόν, εδώ είμαστε… πάντα μαζί. Όταν θα με καλέσετε… όπου κι αν είναι, θα είμαι εκεί για σένα…»

Η σειρά ξεκίνησε το 2020 και έγινε μία από τις πιο δημοφιλείς ρομαντικές παραγωγές του Netflix. Στην 5η σεζόν η Emily αντιμετώπισε επαγγελματικές και ερωτικές ανατροπές στην Ιταλία, ενώ στην τελευταία σεζόν αναμένεται να ολοκληρωθούν οι βασικές ιστορίες των χαρακτήρων.

