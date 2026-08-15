Στα Μετέωρα βρέθηκε η Madonna, πραγματοποιώντας μια ιδιαίτερη επίσκεψη στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ, την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου. Η «βασίλισσα της pop» ταξίδεψε στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές, αλλά και για να γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της στην Κέρκυρα, έχοντας δίπλα της την οικογένειά της και αγαπημένα πρόσωπα.

Το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, η Madonna ταξίδεψε με ελικόπτερο από την Κέρκυρα με προορισμό τα Μετέωρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του trikalavoice.gr, το ελικόπτερο προσγειώθηκε στην περιοχή της Περιστέρας και από εκεί η διάσημη τραγουδίστρια κατευθύνθηκε προς την Ιερά Μονή Βαρλαάμ.

Κατά την παραμονή της στη μονή, η Madonna πραγματοποίησε ιδιωτική επίσκεψη και ξεναγήθηκε από τον Καθηγούμενο, πατέρα Βενέδικτο. Η επίσκεψή της ήταν σύντομη και διακριτική, ενώ η παρουσία της στην περιοχή αποτέλεσε αναμφίβολα μία από τις πιο ξεχωριστές αφίξεις του φετινού Δεκαπενταύγουστου.

Η Ιερά Μονή Βαρλαάμ, γνωστή και ως Μονή των Αγίων Πάντων, είναι ένα από τα έξι ενεργά μοναστήρια των Μετεώρων και βρίσκεται στην κορυφή ενός απότομου βράχου. Η μονή οργανώθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα από τους αδελφούς Νεκτάριο και Θεοφάνη Αψαράδες, ενώ το καθολικό της είναι αφιερωμένο στους Αγίους Πάντες.

Η Madonna βρίσκεται στην Ελλάδα από τις 11 Αυγούστου, έχοντας επιλέξει να περάσει μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της στη χώρα μας. Μετά την Κέρκυρα και την επίσκεψή της στα Μετέωρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι επόμενος σταθμός της ενδέχεται να είναι η Πάτμος, συνεχίζοντας τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά.

Πηγή: trikalavoice.gr

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