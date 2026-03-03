Η Madonna βρέθηκε στο Μιλάνο στην Milan Fashion Week, και έκλεψε για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις. Η «βασίλισσα της ποπ» παρακολούθησε από την πρώτη σειρά το show των Dolce & Gabbana για τη νέα συλλογή FW26, με όλα τα φλας στραμμένα επάνω της. Στο φινάλε της επίδειξης σηκώθηκε και αγκάλιασε θερμά τους δύο Ιταλούς δημιουργούς, με τους οποίους τη συνδέει μια φιλία, που μετρά σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Γεννημένη ως Madonna Louise Ciccone στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, η Madonna μετακόμισε στη Νέα Υόρκη στα τέλη της δεκαετίας του ’70 για να κυνηγήσει το όνειρό της στον χορό και τη μουσική. Από το ντεμπούτο της τη δεκαετία του ’80 μέχρι και σήμερα, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιδραστικά πρόσωπα της παγκόσμιας ποπ σκηνής, με αμέτρητες επιτυχίες, τολμηρές καλλιτεχνικές μεταμορφώσεις και έντονη κοινωνική δράση υπέρ της ισότητας και της ελευθερίας της έκφρασης. Με περισσότερους από 300 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, θεωρείται μία από τις πιο εμπορικά επιτυχημένες καλλιτέχνιδες όλων των εποχών.

Παράλληλα με τη μουσική της πορεία, έχει αφήσει το στίγμα της και στον χώρο της μόδας, διαμορφώνοντας τάσεις και επαναπροσδιορίζοντας την εικόνα της σύγχρονης pop star. Η παρουσία της στο Μιλάνο επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά πως τέσσερις δεκαετίες μετά την εκρηκτική της είσοδο στη βιομηχανία, παραμένει ένα αδιαμφισβήτητο fashion icon.