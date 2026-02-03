Σε μια από τις πιο κομψές και σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις τους, η Μάγδα Τσέγκου και ο σύντροφός της, Πέτρος Κελέσης, βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο NOX για να απολαύσουν τον Αντώνη Ρέμο και τον Χρήστο Μάστορα. Το ζευγάρι, που επιλέγει συνειδητά να κρατά την προσωπική ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τράβηξε τα βλέμματα με τη διακριτική, αλλά λαμπερή παρουσία του.

Η γνωστή δημοσιογράφος και ο επιτυχημένος επιχειρηματίας (και πρώην Πρόεδρος του ΕΚΑ Basket «Νίκος Γκάλης») μετρούν 4 χρόνια κοινής πορείας. Η χημεία τους είναι εμφανής, ενώ η στήριξη του Πέτρου Κελέση στην Μάγδα Τσέγκου σε κάθε βήμα της, αποτελεί τη βάση της σχέσης τους.

Αν και οι φήμες τους ήθελαν να παντρεύονται με πολιτικό γάμο στα τέλη του 2025, στο Δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, η ίδια η Μάγδα Τσέγκου ξεκαθάρισε την κατάσταση. Σε πρόσφατες δηλώσεις της, επιβεβαίωσε ότι υπήρξε μια αλλαγή σχεδίων και ότι το «μεγάλο βήμα» θα γίνει τελικά μέσα στο 2026.

«Θέλουμε να μοιραστούμε τη χαρά μας με τους ανθρώπους που αγαπάμε, όταν οι συνθήκες θα είναι οι κατάλληλες», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά, δείχνοντας ότι προτεραιότητα για το ζευγάρι παραμένει η ουσία της σχέσης τους και όχι η τυπική επιβεβαίωση.

Στην εμφάνισή τους στο NOX, η Μάγδα Τσέγκου επέλεξε ένα chic look που αναδείκνυε την αριστοκρατική φυσιογνωμία της, ενώ ο Πέτρος Κελέσης την συνόδευσε με ένα κλασικό, προσεγμένο στυλ. Η βραδιά κύλησε με μουσική, χαμόγελα και τρυφερές στιγμές, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ένα από τα πιο ταιριαστά ζευγάρια της εγχώριας showbiz.

