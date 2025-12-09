Η Εριέττα Κούρκουλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», όπου, μεταξύ άλλων θεμάτων, αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια και στη σχέση που διατηρεί με τα ετεροθαλή αδέρφια της.

Η επιχειρηματίας έχει δυο αδέρφια από τον μπαμπά της, Νίκο Κούρκουλο και την πρώτη του σύζυγο, τον Φίλιππο από τον γάμο του πατέρα της με την μητέρα της, Μαριάννα Λάτση αλλά και τον Πάρι Κασιδόκωστα που η μητέρα της απέκτησε με τον Γιώργο Κασιδόκωστα.

«Όταν ήμουν έξι ετών είχα ρωτήσει τη μητέρα μου αν είμαστε κανονικοί γιατί έβλεπα τη διαφορά στο σχολείο με τα άλλα παιδιά. Και πήγαινα σε ένα πλούσιο σχολείο, δεν είναι ότι πήγαινα στο δημόσιο σχολείο της γειτονιάς. Το ότι είχα πάντα ασφάλεια μαζί μου σαν παιδί, ένιωθα ότι με περιορίζει. Πιο πολύ στην εφηβεία. Δε μπορώ να πω ότι έχω δυσκολευτεί να κάνω φιλίες λόγω του οικονομικού υπόβαθρου. Έχω δυσκολευτεί γιατί είμαι δύσκολος άνθρωπος γενικά… Αν κάτι δεν έχω, αυτό είναι ανασφάλεια», εξομολογήθηκε αρχικά η Εριέττα Κούρκουλου.

«Με τα αδέλφια από τη πλευρά του πατέρα μου, έχω επαφή. Και με τον Άλκη και τη Μελίτα. Είχαμε χαθεί κάποια χρόνια, όταν έφυγε ο μπαμπάς μας. Τα αδέλφια που είναι από άλλο πατέρα, νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικά γιατί η μαμά είναι εκείνη που πάντα ενώνει το σπίτι. Με τον Πάρι, πάντα είχαμε κοινά, ήμασταν συνέχεια μαζί. Με τα άλλα αδέλφια μου, επειδή έχουμε και μια μεγάλη διαφορά ηλικίας, οπότε για κάποια χρόνια ήμασταν και σε άλλες φάσεις και λίγο χαθήκαμε. Τώρα που κι εγώ μεγάλωσα και έχω κάνει οικογένεια μπορούμε να έχουμε πιο πολλά κοινά», αποκάλυψε επίσης.

Σε αναρτήσεις της και παλαιότερες συνεντεύξεις της, η Εριέττα, έχει μιλήσει πολλές φορές για τον πατέρα της, Νίκο Κούρκουλο και το πόσο της κόστισε η απώλειά του.

«Είναι αλήθεια ότι έμαθα τον θάνατο του πατέρα μου από την τηλεόραση… Ήμουν 13 ετών. Στην αρχή δεν το πίστεψα! Ήταν αρκετά σκληρό… Η πρώτη σκέψη ήταν ότι ήταν ψέμα, πήρα τη μητέρα μου τηλέφωνο και τη ρώτησα και η απάντησή της ήταν, “όχι ακριβώς”. Από τότε άλλαξαν τα πάντα στη ζωή μου. Ξαφνικά βρέθηκα με μια τεράστια ελευθερία. Στην εφηβεία τον έχασα τον δρόμο μου. Συνέπεσε με τον θάνατο του πατέρα μου, ακόμα λέω συγγνώμη στη μάνα μου γι’ αυτά που πέρασε στην εφηβεία μου. Αντί να κλειστώ στον εαυτό μου και να πάθω κατάθλιψη μου βγήκε στο αντίθετο… Θεωρώ ότι λίγο από τύχη και λίγο από δικό μου φόβο μπόρεσα να επιβιώσω» εξομολογήθηκε.

