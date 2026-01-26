Η Μάνια Παπαδημητρίου βρέθηκε καλεσμένη στο «Super Κατερίνα» και μίλησε με συγκίνηση για τον σύζυγό της, αποκαλύπτοντας μια προσωπική ιστορία που κρύβεται πίσω από το χαμόγελό της.

Η ηθοποιός, που έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά «Να μ’ αγαπάς», άνοιξε την καρδιά της στην Κατερίνα Καινούργιου και περιέγραψε την τραγική απώλεια που βίωσε το 2024.

Ο σύζυγός της έφυγε μετά από πέντε χρόνια μάχης με τον καρκίνο. Η ίδια τόνισε ότι ήταν και εκείνος ηθοποιός και πως οι δρόμοι τους ενώθηκαν το 1987 μέσα από τις παραστάσεις του Βασίλη Παπαβασιλείου.

Για να τον τιμήσει, δημιούργησε μια παράσταση που βασίζεται σε δικά τους κείμενα, την οποία παρουσίασε το καλοκαίρι στο χωριό του, τη Στρέζοβα Δάφνης Καλαβρύτων, αλλά και σε θεατράκι της Αθήνας.

Η ηθοποιός εξήγησε πως πρόκειται για ένα αφιέρωμα στις στιγμές και τους τόπους που έζησαν μαζί. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η Μάνια Παπαδημητρίου κρατά ζωντανή τη μνήμη του και μετατρέπει τον πόνο σε δημιουργία.

Η ίδια είναι γνωστή όχι μόνο για τη θεατρική της πορεία, αλλά και για τη δράση της ως σκηνοθέτιδα και πολιτικός. Στο ενεργητικό της έχει παραστάσεις όπως «Οδύσσεια», «Η Γυάλα», «Η λέξη πρόοδος…», αλλά και συμμετοχή ως βουλευτής Επικράτειας με τον ΣΥΡΙΖΑ.