Η Μαντόνα γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά της στο Palio της Σιένα, μετά από μερικές ώρες που πέρασε στη Φλωρεντία με μια μικρή ομάδα φίλων.

Η τραγουδίστρια, που γίνεται 67 ετών, έφτασε στην πόλη το απόγευμα, για να παρακολουθήσει από το μεσαιωνικό Palazzo Pannocchieschi d’Elci – με θέα στην «εκκίνηση» των αλόγων – την Ιστορική Πομπή και την κούρσα αφιερωμένη στην Madonna dell’Assunta.

Μεταξύ των καλεσμένων, περίπου τριάντα συνολικά, αναμένεται και ο Στινγκ. Στο τέλος της εκδήλωσης, η ομάδα θα μεταβεί στο Grand Hotel Continental, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στο ιστορικό κέντρο.

Πέρυσι η Μαντόνα γιόρτασε τα 66α γενέθλιά της στις ανασκαφές της Πομπηίας.