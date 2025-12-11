Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη άνοιξε το σπίτι της και μίλησε για όλα.

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην προσωπική ζωή της, τον έρωτα στη ζωή της, τον πατέρα της αλλά και την επιλογή της να γίνει vegan.

Αρχικά, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη εξομολογήθηκε: «Ουσιαστικά μένεις μόνος στο τέλος, πάντα μένεις μόνος. Εμείς που μεγαλώσαμε, χωρίσαμε και είμαστε μόνοι, μας αρέσει η μοναξιά αλλά έχεις και ένα παράπονο. μερικές φορές ζηλεύω τους φίλους μου που δεν έχουν χωρίσει. Αν τώρα μου πεις να κάνω σχέση με κάποιον κύριο… με τίποτα! Δεν μπορώ να φανταστώ να χάσω την μοναξιά μου. Δεν υπάρχει έρωτας για εμένα, χάθηκε αυτό το συναίσθημα. Είμαι ερωτευμένη με τα σκυλάκια μου».

Η ίδια πρόσθεσε: «Η φύση με έκανε asexual για να με προστατεύσει, να μην θέλω το σεξ και τον έρωτα. Όσο μεγαλώνεις και ασχημαίνεις, είναι δύσκολο να βρεις ταίρι, είσαι δυστυχισμένος όταν είσαι μόνος σου και ψάχνεις τον έρωτα στα 65-70 σου. Σε βάζει σε ένα ύπνο, για εμένα είναι ένα μυθιστόρημα γιατί αγάπησα πολλούς άντρες. Όταν χωρίζεις, χωρίζεις με πόνο. Εμένα οι 8 οι 6 με χωρίσανε. Εγώ ήμουν πολύ πιστή και ερωτευμένη με τους άντρες, εκείνοι ή έφευγαν γιατί τσακωνόμασταν ή με απατούσαν. Όταν αποφασίζεις να ζήσεις με κάποιον πρέπει να τον σέβεσαι».

Για την απόφασή της να γίνει vegan, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη αποκάλυψε: «Σπούδασα ιστορία αλλά μετά άρχισαν οι έρωτες. Στο παρελθόν ταξίδευα πολύ, τώρα δεν θέλω να πάω πουθενά, το σπίτι μου με τα σκυλιά και τα γατιά μου είναι αρκετό. Σταμάτησα να τρώω κρέας, δεν πίνω γάλα, δεν τρώω αυγά, αυτή η σφαγή των ζώων δεν είναι… διαμαρτύρομαι. Είδα μια εκπομπή που έδειξε τα αδέσποτα, τα πειραματόζωα και τα σφαγία, την επόμενη δεν έφαγα».

Τέλος, για τον πατέρα της, είπε: «Θέλω να ακούγεται η μουσική του πατέρα μου, είναι πάντα στο μυαλό μου, τον νιώθω δίπλα μου». Ενώ τέλος, σχετικά με την σχέση της με τα χρήματα, απαντά: «Υπάρχει πάντα άγχος, πάντα δύσκολα, τι να κάνουμε; Εμένα δεν μου αρέσουν οι πλούσιοι, μου αρέσει που δεν έχω λεφτά στον λογαριασμό μου. Δεν ντρέπονται αυτοί που έχουν εκατομμύρια; Ειδικά την στιγμή που δεν έχουν άλλοι, εγώ γι’ αυτό δεν θέλω. Τι να τα κάνω; Εγώ αν είχα λεφτά θα τα είδα δώσει στα ζώα. Έχω ζήσει μια ευτυχισμένη ζωή».

