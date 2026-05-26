Σε βαθύ πένθος βυθίστηκε το πανελλήνιο με την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα. Όσοι τη γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο γεμάτο φως, αστείρευτη αισιοδοξία και τεράστια δύναμη ψυχής. Την ίδια στιγμή, συγκίνηση προκαλεί η αφοσίωση του συζύγου της, Τραϊανού Δέλλα, ο οποίος στάθηκε σαν βράχος στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτή την υποδειγματική και γεμάτη αγάπη στάση θέλησε να εξαίρει και η Μαρία Αντωνά, μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Σε μια εποχή που πολλοί χωρίζουν με την πρώτη δυσκολία και φέρονται σκληρά, κάποιοι άνθρωποι μας θυμίζουν πόσο σπάνια και πολύτιμη είναι η πραγματική αγάπη και ο αγώνας για τον άνθρωπό σου. Η ουσία της αγάπης δε βρίσκεται στις εύκολες μέρες, αλλά στις στιγμές που δοκιμάζονται όλα. Εκεί φαίνεται η ποιότητα της ψυχής και της καρδιάς ενός ανθρώπου. Μόνο σεβασμός» έγραψε η Μαρία Αντωνά, κάνοντας tag τον Τραϊανό Δέλλα.

