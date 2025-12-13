Στο τιμόνι του «Πιο αδύναμου κρίκου» θα βλέπουμε σύντομα τη Μαρία Μπακοδήμου, η οποία έδωσε τα χέρια με τη διοίκηση του Open. Η παρουσιάστρια ετοιμάζεται να δώσει τον δικό της προσωπικό τόνο στο εμβληματικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων, σηματοδοτώντας τη μεγάλη της επιστροφή στην τηλεοπτική δράση μέσα από τη συχνότητα του καναλιού της Παιανίας.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο Θανάσης Πάτρας μέσα από την εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία», ρίχνοντας φως σε όσα ακούγονταν τις τελευταίες ημέρες: «Είναι επίσημο. Η Μαρία Μπακοδήμου έρχεται στην οικογένεια του Open, θα είναι μαζί μας παρουσιάζοντας το εμβληματικό τηλεπαιχνίδι που έχουμε δει και στο παρελθόν “Ο πιο αδύναμος κρίκος”, θα έρθει να το απογειώσει με το δικό της μοναδικό τρόπο».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι δεν μπορεί ακόμη να δώσει λεπτομέρειες για την ώρα προβολής και το πότε θα γίνει η πρεμιέρα, αφήνοντας όμως να εννοηθεί πως υπάρχει ήδη κάποιο πλάνο.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν η Έλενα Ακρίτα στην πρώτη ελληνική εκδοχή του παιχνιδιού και στη συνέχεια ο Τάσος Τρύφωνος σε μια επίσης επιτυχημένη περίοδο του format. Τα δικαιώματα βρίσκονται πλέον στην παραγωγή του Νίκου Κοκλώνη, ο οποίος φαίνεται πως επενδύει ξανά σε ένα κλασικό τηλεοπτικό χαρτί που μπορεί να φέρει δυνατά νούμερα.

Όσον αφορά τη ζώνη προβολής του, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, για να τονώσει το lead in που παίρνει η εκπομπή Real View, επίσης παραγωγή του Νίκου Κοκλώνη. Η Μαρία Μπακοδήμου αναμένεται να έχει ενεργό ρόλο και στο J2US που επιστρέφει.

Η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής

Η Barking Well Media, με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνει τη συνεργασία της με την αγαπημένη και επιτυχημένη παρουσιάστρια Μαρία Μπακοδήμου.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια επιστρέφει στην οικογένεια της Barking Well για να συνεχίσει τις επιτυχημένες συνεργασίες της.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια σύντομα θα επανέλθει στην μικρή οθόνη παρουσιάζοντας όπως πάντα με επιτυχία νέες παραγωγές της εταιρίας Barking Well. Η Μαρία Μπακοδήμου θα συνεχίζει να ψυχαγωγεί το τηλεοπτικό κοινό, όπως μόνο εκείνη ξέρει. Η Barking Well Media την υποδέχεται και της εύχεται καλή επιτυχία!

