Μια άκρως κεφάτη βραδιά πέρασε η Μαρία Μπεκατώρου, επιλέγοντας να διασκεδάσει στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια απόλαυσε το πρόγραμμα μέχρι αργά, παρασυρόμενη από το κέφι και τις μεγάλες επιτυχίες του λαϊκού τραγουδιστή.

Η συνάντησή τους δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί στον φακό. Η διάθεση ήταν ανεβασμένη, με τραγούδι, γέλια και πολλές αναμνηστικές φωτογραφίες.

Η βραδιά κύλησε σε άκρως χαλαρό και φιλικό κλίμα, με την παρουσιάστρια να δείχνει ότι ξέρει να απολαμβάνει τη διασκέδασ, μένοντας στον χώρο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πηγή: NDP Photo Agency

Govastiletto.gr – Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η βραδινή συνάντηση με τη Μαρία Μπεκατώρου – «Κορίτσι όνειρο … καρδιά υπέροχη»