Μια άκρως κεφάτη βραδιά πέρασε η Μαρία Μπεκατώρου, επιλέγοντας να διασκεδάσει στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Η αγαπημένη παρουσιάστρια απόλαυσε το πρόγραμμα μέχρι αργά, παρασυρόμενη από το κέφι και τις μεγάλες επιτυχίες του λαϊκού τραγουδιστή.
Η συνάντησή τους δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί στον φακό. Η διάθεση ήταν ανεβασμένη, με τραγούδι, γέλια και πολλές αναμνηστικές φωτογραφίες.
Η βραδιά κύλησε σε άκρως χαλαρό και φιλικό κλίμα, με την παρουσιάστρια να δείχνει ότι ξέρει να απολαμβάνει τη διασκέδασ, μένοντας στον χώρο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Πηγή: NDP Photo Agency
