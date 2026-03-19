Η Μαρία Δεληθανάση, η οποία έχει μιλήσει ανοιχτά για τη δική της δικαστική διαμάχη και τις καταγγελίες κακοποίησης κατά του πρώην συζύγου της, Κώστα Δόξα, θέλησε να στηρίξει δημόσια την Αγγελική Ηλιάδη μετά την αποκάλυψη ότι υπέστη κι εκείνη κακοποίηση από τον σύντροφό της Μπάμπη Λαζαρίδη στο παρελθόν.

Η Μαρία Δεληθανάση έχοντας ήδη δικαιωθεί δικαστικά στη δική της υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, επέλεξε να μοιραστεί ένα μήνυμα που αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία συχνά αντιμετωπίζει τις γυναίκες όταν βρίσκουν τη δύναμη να μιλήσουν ανοιχτά για όσα έχουν βιώσει.

Η ανάρτησή της

«Υπάρχει μια σταθερά σε αυτή την χώρα: όταν μια γυναίκα βρίσκει το κουράγιο να μιλήσει για την κακοποίηση που υπέστη, δεν δικάζεται μόνο ο θύτης, δικάζεται και η ίδια. Για το πότε μίλησε, για το γιατί μίλησε, για το πώς μίλησε. Για το αν ήταν όπως τα λέει. Για το αν τελικά τον έδερνε η ίδια. Όσο πιο δυνατή καταφέρνει μια γυναίκα να βγει από αυτό, όσο πιο πολύ πετύχει να πετάξει την ταμπέλα του θύματος και να μην είναι κατακαημένη και αξιολύπητη, τόσο περισσότερο αμφισβητείται και λοιδορείται από τη δημόσια κριτική επιτροπή».

«Οι κομπλεξικοί δύσκολα ανέχονται κάτι υψηλό που πρέπει να θαυμάσουν. Αντίθετα τους είναι ευχάριστο να νιώθουν ότι υπερέχουν έναντι άλλων και τους προσφέρουν απλόχερα τον οίκτο τους. Τι γίνεται όμως όταν δεν χρειάζεσαι τον οίκτο κανενός; Πώς σε αντιμετωπίζει μια κοινωνία που δεν έχει καμία γνώση, αλλά άποψη για όλα; Αυτή που ψάχνει λεπτομέρειες για να αποδομήσει το βίωμα; Αυτή που προτιμά να προστατέψει τη νοσηρή κανονικότητα παρά την αλήθεια; Προσωπικά μιλώντας ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να μιλάς και να σε κοιτάνε με μισό μάτι. Να σε ζυγίζουν. Να ψάχνουν αντιφάσεις, όχι για να καταλάβουν, αλλά για να σε ακυρώσουν. Αλλά να σας πω κάτι; Αν γυρνούσα το χρόο πίσω το ίδιο θα έκανα. Γιατί το θάρρος του τότε με έκανε αυτό που είμαι σήμερα και είμαι περήφανη για όσα έχω καταφέρει».

Και κάθε φορά που μια γυναίκα όπως η Αγγελική, η Μαρία, η Κατερίνα στέκεται όρθια και λέει αυτό που συνέβη, ανοίγει δρόμο. Όχι μόνο για τη δική της δικαίωση, αλλά για όλες εκείνες που φοβούνται ακόμα. Και αν η κοινωνία δεν αντέχει να ακούει, τότε ίσως ήρθε η ώρα να μάθει. Όχι να κρίνει. Να ακούει».

