«Είναι ντροπή να λέγονται τέτοια πράγματα. Η γυναίκα είναι τρελή. Αν ασχολούμουν σοβαρά, θα της έκανα μια ωραία μήνυση», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μαρία Ιωαννίδου, δίνοντας από την πρώτη στιγμή το στίγμα των προθέσεών της.

Στη συνέχεια, η γνωστή χορογράφος υπογράμμισε ότι δεν έχει καμία απολύτως προσωπική επαφή με την πρώην σύζυγο του Φρέντυ Γερμανού, ενώ τόνισε πως διαθέτει στοιχεία που καταρρίπτουν όσα ακούστηκαν. «Δεν την έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου, ούτε στον δρόμο δεν θα την αναγνώριζα. Εγώ ήμουν η σύζυγός του, εγώ ήμουν δίπλα του μέχρι την τελευταία στιγμή και έχω αποδείξεις για όλα», ανέφερε σε έντονο ύφος.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η τοποθέτησή της σχετικά με την αναφορά της Εριέττας Μαυρουδή ότι δεν ένιωσε ποτέ το μητρικό ένστικτο, ένα σχόλιο που αφορούσε έμμεσα την κόρη της, Ναταλία Γερμανού. Η Μαρία Ιωαννίδου χαρακτήρισε απαράδεκτη μια τέτοια δημόσια τοποθέτηση, υπερασπιζόμενη τον ρόλο της μητέρας. «Είναι δυνατόν να βγαίνει μια μάνα και να λέει δημόσια ότι δεν ένιωσε ποτέ μητρικό ένστικτο; Είναι ντροπή, πραγματικά ντροπή για το παιδί της», σχολίασε με εμφανή αγανάκτηση.

Κλείνοντας τις δηλώσεις της, η Μαρία Ιωαννίδου αντιμετώπισε με δόση χιούμορ τα όσα σχολιάστηκαν περί ηλικίας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν σκοπεύει να αφήσει αναπάντητη οποιαδήποτε αναφορά θίγει την προσωπικότητά της ή τη μνήμη του συζύγου της.

Το πάνελ του Happy Day και η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασαν την κόντρα ανάμεσα στις δυο κυρίες.

govastiletto.gr – Ενοχλημένη η Μαρία Ιωαννίδου με την Εριέττα Μαυρουδή: «Όλα αυτά είναι μυθοπλασία, ντροπή της»