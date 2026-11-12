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Η Μαρία Ιωαννίδου απάντησε σε υψηλούς τόνους, και χωρίς να μασήσει τα λόγια της, στις δηλώσεις που παραχώρησε πρόσφατα η Εριέττα Μαυρουδή.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η ηθοποιός διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της μητέρας της Ναταλίας Γερμανού, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη.
Η αντιπαράθεση ξεκίνησε με αφορμή όσα ανέφερε η Εριέττα Μαυρουδή για τον Φρέντυ Γερμανό, αλλά και για την προσωπική της στάση απέναντι στη μητρότητα. Η Μαρία Ιωαννίδου εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένη, ξεκαθαρίζοντας ότι η ίδια ήταν εκείνη που στάθηκε στο πλευρό του αείμνηστου δημοσιογράφου μέχρι το τέλος της ζωής του.