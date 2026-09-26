Η Μαρία Ολυμπία ξανά στην πασαρέλα: Μαγνήτισε τα βλέμματα στην Εβδομάδα Μόδας στο Μιλάνο

Η 30χρονη κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ περπάτησε στην πασαρέλα που στήθηκε στη Via Bartolomeo Colleoni, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στο χώρο του high fashion. Η εμφάνισή της αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό σταθμό σε μια διαδρομή που την έχει εδραιώσει στα μεγαλύτερα fashion events του πλανήτη.

Η Μαρία Ολυμπία μοιράστηκε το catwalk με κορυφαία ονόματα του μόντελινγκ, όπως η Ρόζι Χάντινγκτον- Γουάιτλι και η Κάντις Σουάνπολ.

Παράλληλα, εντυπωσιακή ήταν και η λίστα των προσκεκλημένων στο front row. Ανάμεσα στα λαμπερά πρόσωπα της μόδας και της σόουμπιζ που παρακολούθησαν την επίδειξη ήταν η σιδηρά κυρία της μόδας Άννα Γουίντουρ, η Ντονατέλα Βερσάτσε, η Τζορτζίνα Ροντρίγκεθ, η ηθοποιός Ναόμι Γουότς και ο τραγουδιστής Σον Μέντες.

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