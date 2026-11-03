Η Μαρία Σάκκαρη ξεσπά για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» – Είχε προσφέρει το ποσό των 8.000 ευρώ

Η Μαρία Σάκκαρη εξέφρασε δημόσια τη βαθιά θλίψη της, αλλά και την οργή της, για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Η ίδια συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που είχαν ενισχύσει οικονομικά τις δράσεις της οργάνωσης, χωρίς να γνωρίζει για το κύκλωμα που κρυβόταν από πίσω.

Η Ελληνίδα τενίστρια είχε προσφέρει τον Αύγουστο το ποσό των 8.000 ευρώ, μετά από έκκληση για τη στήριξη ενός παιδιού που έδινε μάχη με τον καρκίνο. Μετά τις αποκαλύψεις για τη δράση της οργάνωσης και τις κατηγορίες σε βάρος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και των υπόλοιπων εμπλεκομένων, η αθλήτρια τοποθετήθηκε μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στα social media, περιγράφοντας πόσο την έχει πληγώσει η υπόθεση.

Η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» φέρεται να συγκέντρωνε χρήματα επικαλούμενη ανάγκες παιδιών και οικογενειών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, προσεγγίζοντας μεταξύ άλλων γνωστούς αθλητές, καλλιτέχνες και ανθρώπους της δημόσιας ζωής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ωστόσο, μέρος των χρημάτων κατέληγε σε πολυτελείς εξόδους, ταξίδια και άλλες δραστηριότητες, ακόμη και στον στοιχηματισμό. Η Μαρία Σάκκαρη ήταν μια από τις επώνυμες που ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια, πιστεύοντας πως στηρίζει παιδιά με ανάγκη.

Η τενίστρια περιέγραψε τη συναισθηματική της φόρτιση, εστιάζοντας κυρίως στα παιδιά και στους γονείς που βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και αναζητούν απεγνωσμένα στήριξη. Όπως σημείωσε, αυτό που θεωρεί πιο σκληρό στην υπόθεση είναι η διάψευση της ελπίδας ανθρώπων που πίστεψαν ότι βρίσκονταν κοντά στη βοήθεια που χρειάζονταν.

«Υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις που πραγματικά δυσκολεύεσαι να τις χωρέσεις στο μυαλό σου, ειδικά όταν αφορούν παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Η συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά την επονομαζόμενη ΜΚΟ με έχει πληγώσει βαθύτατα, σε βαθμό που δυσκολεύομαι να εκφράσω τόσο τη θλίψη μου όσο και την οργή μου.

Αυτό που με θλίβει περισσότερο είναι η σκέψη των παιδιών που περίμεναν μια ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή, μια ανακούφιση, μια στήριξη. Αλλά και των γονιών τους, που μέσα στην αγωνία και τον καθημερινό τους αγώνα αναζητούν ένα χέρι βοήθειας, μια ελπίδα, έναν άνθρωπο να τους καταλάβει και να τους στηρίξει. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο οδυνηρό είναι για μια οικογένεια να πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά στη βοήθεια που χρειάζεται και τελικά να απογοητεύεται.

Ίσως αυτό να είναι το πιο σκληρό κομμάτι αυτής της ιστορίας. Η διάψευση της ελπίδας και η εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Κανένα παιδί και κανένας γονιός δεν θα έπρεπε να βιώνει κάτι τέτοιο.

Ωστόσο, δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε τέτοιες καταστάσεις να μας αποτρέψουν από το να συνεχίσουμε να προσφέρουμε. Τα παιδιά που έχουν πραγματικά ανάγκη εξακολουθούν να χρειάζονται τη βοήθειά μας. Ας μην αφήσουμε όσα συνέβησαν να σταθούν εμπόδιο στην επιθυμία μας να προσφέρουμε και ας συνεχίσουμε να βοηθάμε με αγάπη και προσοχή».

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