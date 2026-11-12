Τηρώντας την παράδοση να δίνει βήμα σε νέους και ταλαντούχους ερμηνευτές, ο Λάκης Λαζόπουλος φιλοξενήσε στο αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο MEGA μια ξεχωριστή μουσική παρέα. Στη σκηνή της εκπομπής βρέθηκαν η Μαριάνα Κατσιμίχα, η Βιολέτα Ίκαρη και ο Δημήτρης Μπάκουλης, χαρίζοντας στο κοινό μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική συνάντηση που έδωσε έναν ξεχωριστό τόνο στη βραδιά.

Οι τρεις καλλιτέχνες ένωσαν τις φωνές και τις μουσικές τους, προσφέροντας στους τηλεθεατές μια ξεχωριστή μουσική στιγμή.

Με αυτόν τον τρόπο, το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» δεν περιορίζεται στη σάτιρα και τον σχολιασμό της επικαιρότητας, αλλά ανοίγει σταθερά χώρο και σε νέες φωνές, συστήνοντας στο ευρύτερο κοινό δημιουργούς που έχουν τη δική τους διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι.

Δείτε το βίντεο

govastiletto.gr -Καυστικός ο Λάκης Λαζόπουλος για τον Άδωνι Γεωργιάδη: «Το μόνο που του κάναμε είναι αυτό που δεν άξιζε. Υπουργός»