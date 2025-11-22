Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Μαριέττα Χρουσαλά φαίνεται πως δεν μπόρεσε να περιμένει μέχρι τον Δεκέμβριο για να μπει σε χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Η ίδια μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram εικόνες από το ολοστολισμένο σπίτι της στα Νότια Προάστια, αποδεικνύοντας ότι η οικογένεια έχει ήδη αγκαλιάσει το πνεύμα των γιορτών.

Εκεί ζει με τον σύζυγό της, Λέοντα Πατίτσα, και τα τρία τους παιδιά – τη Μάργκω, τον Σπύρο και τον Κωνσταντίνο.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ιδιαίτερα ψηλό και επιβλητικό, τραβά αμέσως το βλέμμα. Στολισμένο με κόκκινα στολίδια, λαμπερές γιρλάντες και δεκάδες φωτάκια, έχει τοποθετηθεί στο σαλόνι δίπλα σε μεγάλες τζαμαρίες που αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο τη λάμψη του. Το αποτέλεσμα θυμίζει χριστουγεννιάτικη καρτ ποστάλ και αποπνέει μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς.

Κομψή και χαμογελαστή, δείχνει να απολαμβάνει τον στολισμό και να μοιράζεται την αρχή της γιορτινής περιόδου με το κοινό της. Χωρίς αμφιβολία, η οικογένεια Χρουσαλά – Πατίτσα έχει ήδη ανάψει το … χριστουγεννιάτικο mood, πολύ πριν πούμε «Καλά Χριστούγεννα».

Πηγή: instagram