Η Ναταλία Γερμανού φιλοξένησε, το μεσημέρι της Κυριακής 8/2, στην εκπομπή της, την Μαρίνα Ασλάνογλου, που φέτος πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά «Porto Leone».

Η Μαρίνα Ασλάνογλου μίλησε, μέσα σε όλα, για το χωρισμό της από το δικηγόρο Δημοσθένη Πέππα, με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη από το 2018 μέχρι το 2024 και έχουν αποκτήσει μαζί ένα γιο. Όπως είπε, δεν ήταν προετοιμασμένη γι’ αυτή την αλλαγή στη ζωή της, ωστόσο με τον πρώην σύζυγό της παραμένουν ενωμένοι για χάρη του παιδιού, με την ίδια να απολαμβάνει την ελευθερία της.

«Ο γάμος μου, μού χάρισε το πολυτιμότερο δώρο της ζωής μου, ένα υπέροχο γιο. Δε νομίζω ότι μου στέρησε κάτι. Ό,τι και να’ ναι, ένας χωρισμός δημιουργεί ανισορροπία. Εγώ πάλευα, και αυτό που κάνουμε και οι δυο μαζί, είναι να είναι καλά ο Κωνσταντίνος, ο ψυχισμός του. Είναι μια μεγάλη ανατροπή στη ζωή μου ο χωρισμός. Δεν είναι κάτι για το οποίο ήμουν προετοιμασμένη.

Όταν έχεις ένα παιδί με ένα άνθρωπο, δε χωρίζεις ποτέ. Αλλάζει η συνθήκη της οικογένειας, γιατί θα είμαι πάντα η μαμά του Κωνσταντίνου, και θα είναι πάντα ο μπαμπάς του. Αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω και στο παιδί, είναι ότι απλά μένουμε σε διαφορετικά σπίτια, αλλά η οικογένεια είναι πάντα δεμένη.

Δε γίνεται αλλιώς. Όταν εγώ έχω κάνει τόσες προσπάθειες για να φέρω ένα παιδί και το έχω κάνει με αυτό τον άνθρωπο, θα είναι πάντα ο πατέρας του παιδιού μου. Υπάρχει σεβασμός, κατανόηση και προσπαθούμε να κρατάμε τις ισορροπίες και μια αρμονική σχέση για το παιδί», είπε αρχικά η Μαρίνα Ασλάνογλου.

Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός ανέφερε: «Δε μπορώ να πω ότι δε στεναχωριέμαι που αλλάζει η ζωή μου. Στεναχωριέσαι όταν τελειώνουν οι διακοπές, δε θα στεναχωρηθείς όταν τελειώνει ένας γάμος; Κάθε τέλος έχει και μια καινούργια αρχή, που ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα. Κοιτάς μπροστά, βλέπεις το φως. Για να δεις το φως, περνάς από τα σκοτάδια σου. Οπότε τώρα, βλέπω το φως.

Δεν αποζητάω τη συντροφικότητα. Είμαι πολύ μοναχική. Και μου αρέσει αυτό. Έχω στρατό από φίλους και φίλες, έχω την οικογένειά μου. Είμαι πολύ τυχερή. Κάνω πράγματα που θέλω εγώ. Έχω διαμορφώσει το χώρο και το χρόνο μου και είμαι πολύ χαρούμενη. Δε με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το κομμάτι του συντρόφου. Ποτέ δεν αποκλείεις κάτι, απλά νομίζω ότι τώρα απολαμβάνω την ηρεμία μου».

