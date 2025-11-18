Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Μια απρόσμενη και διασκεδαστική στιγμή έλαβε χώρα σε πρόσφατη συναυλία της Μαρίνας Σπανού. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια ξεκίνησε να ερμηνεύει, αρχικά για πλάκα, το γνωστό hit της Κατερίνας Λιόλιου «Νοικιάστηκε».

Ωστόσο, η αντίδραση του κοινού ήταν εκπληκτική. Με το που ακούστηκαν οι πρώτες νότες, ο κόσμος άρχισε να τραγουδά δυνατά το ρεφρέν του κομματιού, παίρνοντας τη σκυτάλη από τη Μαρίνα Σπανού. Η ίδια, χαμογελώντας έκπληκτη, απόλαυσε την απρόβλεπτη αυτή εξέλιξη, δείχνοντας πόσο αγαπητό είναι το τραγούδι στη νέα γενιά.

Μάλιστα, στο τέλος του τραγουδιού, έπαιξε κάποιες νότες στο πιάνο. Βίντεο από τη στιγμή εκείνη ανέβηκε σε λογαριασμό κάποιας θαυμάστριάς της στο TikTok. «Τελικά δεν είχα κατάθλιψη, απλά έπρεπε να πάω Σπανού και να τραγουδήσω Λιόλιου», έγραψε πάνω στο βίντεο.

Δείτε το βίντεο:

