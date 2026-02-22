Την περασμένη Τετάρτη (18/2) στο NOX, ο Τάκης Ζαχαράτος και η Έλενα Παπαρίζου υποδέχθηκαν πλήθος επωνύμων. Ανάμεσα στους καλεσμένους που έδωσαν το «παρών» για να απολαύσουν την εκκριτική τους παράσταση, η Μαρίνα Βερνίκου κατάφερε για ακόμη μια φορά να συγκεντρώσει πάνω της τα βλέμματα, παραδίδοντας μαθήματα ανεπιτήδευτου στυλ.

Η διεθνούς φήμης φωτογράφος και επιχειρηματίας, γνωστή για την αγάπη της για τη σύγχρονη αισθητική, επέλεξε μια total black εμφάνιση που ισορροπούσε ιδανικά ανάμεσα στο rock chic και την κλασική κομψότητα.

Συγκεκριμένα, η Μαρίνα Βερνίκου επέλεξε ένα μαύρο skinny τζιν συνδυασμένο με αμάνικο top, ενώ το σύνολο αναβάθμισε ένα εντυπωσιακό σακάκι που χάριζε τον απαραίτητο formal τόνο στη βραδινή της έξοδο.

Η ατμόσφαιρα στο NOX παρέμεινε ζεστή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με το κοινό να καταχειροκροτεί τους δύο καλλιτέχνες. Στα πρώτα τραπέζια διακρίναμε την Ευαγγελία Αραβανή, τον Γιώργο Ντάβλα, τον Μάριο Φραγκούλη, τον Δημήτρη Καβράκο αλλά και τη Μαρίνα Σπανού, οι οποίοι παρακολούθησαν το πρόγραμμα με ενθουσιασμό.

Η Μαρίνα Βερνίκου, που αποτελεί πρότυπο σύγχρονης γυναίκας συνδυάζοντας την επαγγελματική επιτυχία με την οικογενειακή ισορροπία, αποδεικνύει για μια ακόμη φορά πως η μόδα είναι γι’ αυτήν ένας φυσικός τρόπος έκφρασης.

