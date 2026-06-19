H Marseaux επιστρέφει με το απόλυτο soundtrack του φετινού καλοκαιριού «Γρανίτα λεμόνι», το οποίο κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Έπειτα από εβδομάδες teasing στο TikTok και χιλιάδες προβολές στα αποσπάσματα που έγιναν viral πριν ακόμα την κυκλοφορία τού, το τραγούδι που περίμεναν οι fans είναι επιτέλους εδώ!

Λίγες μέρες πριν το επίσημο release του, το «Γρανίτα λεμόνι» έκανε το live ντεμπούτο του στα Mad Video Music Awards 2026 με τη Marseaux να παρουσιάζει το τραγούδι μέσα από ένα από τα πιο εντυπωσιακά performances της βραδιάς.

Δείτε εδώ σχετικό απόσπασμα:

Με στίχους και μουσική του Solmeister, το «Γρανίτα λεμόνι» αποτυπώνει την πιο ανάλαφρη, παιχνιδιάρικη και εθιστική πλευρά του καλοκαιριού μέσα από τον χαρακτηριστικό pop ήχο της Marseaux!

Η Marseaux δεν ακολουθεί απλώς τις τάσεις της ελληνικής pop· τις διαμορφώνει. Με τη δική της αισθητική και έναν ήχο που συνδέεται άμεσα με τη νέα γενιά, συνεχίζει να μετατρέπει συναισθήματα, σκέψεις και στιγμές της καθημερινότητας σε τραγούδια που γίνονται instantly αγαπημένα.

Με ακαταμάχητη pop ενέργεια, καλοκαιρινή αισθητική και ένα hook που δύσκολα βγαίνει από το μυαλό, το «Γρανίτα Λεμόνι» έρχεται για να προστεθεί στη λίστα με τις πιο αγαπημένες επιτυχίες της Marseaux και να συνοδεύσει το καλοκαίρι μας!

Δείτε εδώ σχετικό βίντεο:

Το «Γρανίτα λεμόνι» κυκλοφορεί τώρα σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα & τις streaming υπηρεσίες: marseaux.lnk.to/ GranitaLemoni

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