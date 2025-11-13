Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ματίνα Νικολάου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή “Το Πρωινό” ,το πρωί της Πέμπτης (13/11), και μίλησε ανοιχτά για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή στον Γιώργο Λιάγκα.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στη δημοφιλή περσόνα της, Βάνια, στη σχέση της με τον Νίκο Μουτσινά, αλλά και στον χωρισμό της από τον Βασίλη Πορφυράκη.

Σχετικά με τη Βάνια, η Ματίνα εξομολογήθηκε: «Μερικές φορές μου λείπει η Βάνια. Την αναβιώνω σε παρέες και στον δρόμο. Δεν μπορώ να την κάνω σωστά, αν δεν είμαι μεταμφιεσμένη. Η ιδέα ήταν δική μου και του Νίκου, καθώς ξεκίνησε για μια παράσταση και στη συνέχεια εμφανίστηκε στην τηλεόραση».

Όσον αφορά τη σχέση της με τον Νίκο Μουτσινά, σημείωσε: «Μιλάμε τακτικά, αν και δεν βρισκόμαστε συχνά. Μοιραζόμαστε τα νέα μας. Ο Νίκος σκέφτεται να με έχει για θέατρο, αλλά αφού δουλέψαμε πολλά χρόνια μαζί, είναι ωραίο για το κοινό να δει και κάτι διαφορετικό».

Η ηθοποιός μίλησε επίσης για τον γιο της, αποκαλύπτοντας τα μελλοντικά του σχέδια: «Ο γιος μου πλησιάζει τα 18. Λατρεύει τη μουσική, παίζει ηλεκτρική κιθάρα και γράφει τραγούδια. Σκοπεύει να σπουδάσει ηχοληψία στο Ρέθυμνο. Εγώ ζω στην Αθήνα, ενώ εκείνος μένει με τη γιαγιά του στο Μαρκόπουλο, αλλά επικοινωνούμε συνεχώς».

Τέλος, η ίδια αποκάλυψε ότι με τον γιο της μίλησαν για τον χωρισμό της από τον Βασίλη Πορφυράκη, όμως δεν μπήκαν σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά παράλληλα αποκάλυψε ότι δεν έχει πάρει διαζύγιο από τον πρώην σύζυγό της, που είναι μπαμπάς του παιδιού της.

«Ο γιος μου μπήκε πολύ λίγο σε όλο αυτό. Μεγάλο παιδί είναι, συζητάμε για τις σχέσεις μας. Ήταν προετοιμασμένος, αλλά δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες. Με τον μπαμπά του είμαστε πάρα πολύ καλά. Διαζύγιο δεν έχω πάρει. Δεν ξέρω γιατί, θα το κάνουμε αν χρειαστεί. Δεν χωρίσαμε, αλλά κάνουμε ξεχωριστή δήλωση. Αν αποφασίσει να παντρευτεί εκείνος ή εγώ, θα πάρουμε», αποκάλυψε η ηθοποιός.

Govastiletto.gr – Ματίνα Νικολάου: Αποκαλύπτει για την ταινία που ετοιμάζει ο Νίκος Μουτσινάς – «Έγινε ένα θέμα και …»