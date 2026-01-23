Η Ματίνα Νικολάου παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Καμέα. Απόσπασμα από τη συνέντευξη προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Happy Day».

Όπως θα δείτε, η Ματίνα Νικολάου αναφέρθηκε στον χωρισμό της από τον Βασίλη Πορφυράκη, ο οποίος συνέπεσε με το τέλος της εκπομπής του Νίκου Μουτσινά στον Alpha όπου βρισκόταν, αλλά και με ένα χειρουργείο που έκανε στο πόδι της.

«Μετά από 6-7 χρόνια σχέσης, το αντίο δεν είναι εύκολο σε καμία σχέση. Περνάει σκαμπανεβάσματα. Δεν είμαι από αυτούς που λένε, “χώρισα, θα βγω και θα περάσω καλά”, με τίποτα. Έτυχε ο χωρισμός να συμπέσει με το τέλος της εκπομπής και με ένα χειρουργείο που έκανα στο γόνατό μου. Έκατσαν όλα μαζί, Ήμουν καθηλωμένη στο σπίτι με τον νάρθηκα, και να ήθελα να βγω δε μπορούσα. Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη. Λες, “αποκλείεται ρε παιδί μου”. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθει κάτι καλό. Το πίστευα κάθε μέρα που ξυπνούσα. Παρ’ όλα αυτά, υπήρχαν και δύσκολες στιγμές» είπε η Ματίνα Νικολάου.

Η Ματίνα Νικολάου και ο Βασίλης Πορφυράκης αποτέλεσαν για χρόνια ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Η ταλαντούχα ηθοποιός και ο χαρισματικός τραγουδιστής έζησαν μια σχέση γεμάτη πάθος και δημιουργικότητα, η οποία όμως, παρά τις προσπάθειες, ολοκλήρωσε τον κύκλο της, αφήνοντας πίσω της έντονες αναμνήσεις.

Η αποκάλυψη για τον χωρισμό έγινε τον Οκτώβριο του 2024 από τον Βασίλη Πορφυράκη, μέσα από ένα αινιγματικό story στο Instagram.

Μετά από έναν χρόνο, ο Βασίλης Πορφυράκης έγινε πατέρας για πρώτη φορά.

