Η Ματθίλδη Μαγγίρα έδωσε τη δική της αιχμηρή απάντηση στον Δημήτρη Παπανώτα, μετά το σχόλιο του τελευταίου ότι η αδελφή της, Μπέττυ, εμφανίστηκε “άλουστη” στην εκπομπή Sing for Greece της ΕΡΤ. Η ηθοποιός, μιλώντας στις κάμερες κατά την πρεμιέρα στο θέατρο “Εν Αθήναις”, δεν άφησε το θέμα να πέσει κάτω.

«Εμένα δεν μου πρότεινε κανείς να πάω στην Eurovision. Δεν ξέρω τι κανονίζει η Μπέττυ. Ξέροντας την αδελφή μου, δεν θα πήγαινε άλουστη ποτέ των ποτών. Ξέρω τι κοκέτα είναι η Μπέττυ. Τώρα τι εννοεί ο κ. Παπανώτας δεν το ξέρω, δεν είμαι στο μυαλό του. Αυτοί οι δύο έχουν beef που πρέπει να το λύσουν οι δυο τους. Εμένα δεν με αφορά, ούτε θα εμπλακώ» απάντησε η Ματθίλδη Μαγγίρα.

Μετά την προβολή των δηλώσεων της, ο Δημήτρης Παπανώτας απάντησε: «Κοιτάξτε, η κυρία Μαγγίρα έχει κάνει ένα τραγικό λάθος. Η Μπέττυ. Είπε λοιπόν, είπε ότι δεν με σέβεται. Στο πλαίσιο του δεν με σέβεται, και το είπε στις κάμερες δεν το είπε τετ α τετ. Στο πλαίσιο αυτό, έχω το δικαίωμα να κρίνω όπως θέλω αυτό που βλέπω κι εγώ. Και θέλω να πω στην κυρία Ματθίλδη ότι δεν μένουμε μαζί με την Μπέττυ να ξέρω αν πήγε στο μπάνιο να λουστεί ή δεν πήγε. Εγώ βλέπω ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν άθλιο; Γέλασε πολύς κόσμος. Δεν φταίω εγώ. Πας μες στην τουαλέτα, το ξεπλένεις το μαλλί και ξαναβγαίνεις και λες τώρα να γίνουμε άνθρωποι. Δεν το καταλαβαίνω! Γιατί τρέχετε στα κομμωτήρια μέρα νύχτα αφού δεν θέλετε να ασχολείστε με τρίχες; Γιατί τους έχετε μέσα εκεί… από τις πέντε το πρωί;».

govastiletto.gr -Έξαλλη η Ματθίλδη Μαγγίρα με τον Νίκο Μουρατίδη: «Έλα τώρα που θα ασχοληθώ με αηδίες»