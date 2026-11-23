Η Miley Cyrus και ο ντράμερ Maxx Morando αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης στην εμβληματική πρώην έπαυλη του Φρανκ Σινάτρα στο Palm Springs στην Καλιφόρνια, επισφραγίζοντας έτσι την πενταετή κοινή τους πορεία.

Την είδηση του γάμου της διάσημης τραγουδίστριας αποκάλυψε πρώτο το Entertainment Tonight. Όπως έγινε γνωστό στο πλευρό της Miley βρέθηκαν η μητέρα της Τις Σάιρους και η αδελφή της, Νόα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον εξωτερικό χώρο, δίπλα στην πισίνα, με το ζευγάρι να ενώνεται με τα δεσμά του γάμου κάτω από μια αψίδα στολισμένη με λευκά λουλούδια.

Μάλιστα, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, χρέη τελετάρχη εκτέλεσε ο φίλος και συνεργάτης της, Γουέιν Κόιν.

Ιδιαίτερα συγκινημένη σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα εμφανίστηκε η Miley Cyrus την ώρα της ανταλλαγής των όρκων, με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από την τελετή να την απαθανατίζουν με δάκρυα στα μάτια, κρατώντας ένα χαρτομάντιλο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, για την ημέρα του γάμου της, η Miley Cyrus επέλεξε ένα λευκό νυφικό με μακριά μανίκια, ψηλό ντραπέ ντεκολτέ, ανοιχτή πλάτη και μακριά ουρά. Από την πλευρά του, ο Maxx Morando επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι.

Αυτός είναι ο δεύτερος γάμος για τη Miley Cyrus, η οποία στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένη με τον ηθοποιό Λίαμ Χέμσγουορθ. Οι δυο τους είχαν μια πολυετή σχέση, με χωρισμούς και επανασυνδέσεις, πριν αποφασίσουν να παντρευτούν τον Δεκέμβριο του 2018. Ωστόσο, ο γάμος τους δεν κράτησε πολύ, καθώς τον Αύγουστο του 2019 ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020.

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