Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια μόδας Diane von Fürstenberg ταξίδεψε μέχρι τη Θεσσαλονίκη έπειτα από πρόσκληση της Μιμής Ντενίση, η οποία την καλωσόρισε στο αεροδρόμιο, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης προς τιμήν της σχεδιάστριας, για τη συμβολή της στη μόδα, τη φιλανθρωπία και την ενδυνάμωση των γυναικών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μιμή Ντενίση (@mimi_denissi)

Λίγα λόγια για την Diane von Fürstenberg

Η Diane von Fürstenberg, εμβληματική μορφή της παγκόσμιας μόδας και δημιουργός του διάσημου wrap dress, επέστρεψε στην πόλη από όπου κατάγεται η μητέρα της, Λιλή Ναχμία. Η Λιλή γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σε οικογένεια Εβραϊκής καταγωγής, και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντάχθηκε στην Αντίσταση. Συνελήφθη από τους Ναζί και οδηγήθηκε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Άουσβιτς, του Μπίρκεναου και του Ρέιβενσμπρουκ. Παρά τα όσα φρικτά υπέστη, κατάφερε να επιβιώσει και, ενάντια σε κάθε ιατρική πρόβλεψη, έφερε στον κόσμο την κόρη της, την Diane, το 1946.

Η σχεδιάστρια έχει μιλήσει πολλές φορές με υπερηφάνεια για τη μητέρα της, τονίζοντας πως από εκείνη έμαθε ότι «ο φόβος δεν είναι επιλογή». Αυτή η φράση έγινε και το προσωπικό της μότο, καθοδηγώντας την τόσο στην καριέρα όσο και στη ζωή της. Η επίσκεψή της στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, δεν ήταν απλώς ένα ταξίδι αναμνήσεων, αλλά μια πράξη βαθιάς τιμής προς τις ρίζες της και τις αξίες που την διαμόρφωσαν.

Η Μιμή Ντενίση, που τα τελευταία χρόνια ασχολείται με ιστορικά θέματα μέσα από το θέατρο και την τηλεόραση, κάλεσε την Diane von Fürstenberg στο πλαίσιο της νέας της σειράς «Madre», η οποία φωτίζει τη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου και τις ιστορίες των Εβραϊκών οικογενειών της πόλης.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, στις 19:00, στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης παρουσία προσωπικοτήτων από τον χώρο της πολιτικής, των τεχνών και της μόδας. Την εκδήλωση προλόγισε η ίδια η Μιμή Ντενίση.

Δείτε βίντεο από τη βράβευση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Davlas (@george_davlas)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μιμή Ντενίση (@mimi_denissi)

Με πληροφορίες από: bovary.gr

govastiletto.gr -Μιμή Ντενίση: «Ντροπή και προσβολή προς την Ελλάδα» – Η ανάρτησή της για το δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο