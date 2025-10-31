Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Το βράδυ της Πέμπτης 30/10 πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Ακροπόλ η επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Η μητέρα του σκύλου».

Η «Μητέρα του σκύλου» είναι ένα εμβληματικό έργο του Παύλου Μάτεσι, το οποίο συγκαταλέγεται στα 1001 βιβλία της παγκόσμιας λογοτεχνίας που πρέπει να διαβάσει κανείς στη ζωή του, και επιστρέφει φέτος για δεύτερη χρονιά στην σκηνή του Θεάτρου Ακροπόλ, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη και μουσική – τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη.

Οι Παναγιώτης Μπουγιούρης, Σπύρος Μπιμπίλας, Τάνια Τρύπη, Γιάννης Βασιλώτος, Μαριαλένα Ροζάκη, Νικόλ Δημητρακοπούλου, Ειρήνη Θεοδωράκη, Νατάσα – Φαίη Κοσμίδου, Γιώργης Παρταλίδης, Στράτος Νταλαμάγκος, Αιλιάνα Μαρκάκη, Πέτρος Λιόντας, Μαρία Μπατή και Γεωργία Αμοργιαννιώτη συνθέτουν ένα εξαιρετικό θίασο και χαρίζουν στο κοινό δύο ώρες απολαυστικού θεάματος.

Το govastiletto.gr βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης, και όπως θα δείτε στις φωτογραφίες που ακολουθούν, ανάμεσα στα πρόσωπα που έδωσαν το «παρών» ήταν εκπρόσωποι από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο.

Μετά το τέλος της παράστασης, η Τάνια Τρύπη πόζαρε με την κόρη της, Τζένη Καζάκου.

Και η Υρώ Μανέ με την κόρη της και τη Μαρία Καβογιάννη και τον Θοδωρή Βουτσικάκη.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

