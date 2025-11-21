Η Τζούλια Σάλνικοβα, μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα σχετικά με το πρόστιμο που επιβλήθηκε στο αυτοκίνητο του τενίστα. Το όχημα, μάρκας Lotus, εντοπίστηκε από τις νέες «έξυπνες» κάμερες στην Αττική Οδό να κινείται με ταχύτητα άνω των 200χλμ/ώρα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καλείται να πληρώσει 2.000€ πρόστιμο μέσω του gov, ωστόσο ο δικηγόρος του σε χθεσινές δηλώσεις του ισχυρίζεται πως δεν οδηγούσε ο τενίστας. Το ίδιο στήριξε και η μητέρα του, τονίζοντας πως βρίσκεται εκτός Ελλάδας.

Τι δήλωσε η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά

Σύμφωνα με την ίδια, είναι αμφίβολο αν ο Στέφανος βρισκόταν στη θέση του οδηγού τη στιγμή του συμβάντος.

«Ο Στέφανος είναι στην Αφρική, κάνει διακοπές. Πριν δύο μήνες που έγινε αυτό ήταν στην Ελλάδα ο Στέφανος; Είναι μακριά. Μάλλον οδηγούσε άλλος». Η Τζούλια Σαλνίκοβα αναφέρθηκε επίσης στις προετοιμασίες του γιου της, που θα τον οδηγήσουν σύντομα στην Αυστραλία για αγώνες: «Προετοιμασίες θα κάνει σε λίγο, τον Δεκέμβριο, και μετά θα πάει στην Αυστραλία».

Τέλος, αποκάλυψε σχετικά με το πάθος του Στέφανου Τσιτσιπά με τα αυτοκίνητα: «Ο Στέφανος είχε κάνει δώρο ένα αυτοκίνητο σε εμένα και τον πατέρα του».

