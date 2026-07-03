Σε διεθνή high-end μονοπάτια κινήθηκε η Άννα Βίσση κατά τη διάρκεια της απόδρασής της στην Ίμπιζα. Η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» ταξίδεψε στο παγκόσμιο hot spot της dance μουσικής, όπου είχε μια άκρως ενδιαφέρουσα συνάντηση. Η δημοφιλής τραγουδίστρια διασκέδασε με την ψυχή της και μοιράστηκε στιγμές με τον Martin Garrix, έναν από τους πιο επιτυχημένους και αναγνωρίσιμους DJs και μουσικούς παραγωγούς στον πλανήτη.

Η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε στο Ushuaïa, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη, όπου ο Garrix πραγματοποιεί μερικά από τα πιο εντυπωσιακά show του. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί και γεμάτη διάθεση και ενέργεια.

Σε μόλις 2,5 μήνες, η κορυφαία ερμηνεύτρια πρόκειται να δώσει μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες της καριέρας της, στο ΟΑΚΑ.

Οι προετοιμασίες για το μεγάλο αυτό μουσικό γεγονός είναι ήδη πυρετώδεις. Η Άννα Βίσση, για το πάθος που δείχνει σε κάθε της βήμα, δεν παρακολουθεί απλά τις εξελίξεις, αλλά συμμετέχει ενεργά και βοηθάει σε κάθε στάδιο της παραγωγής.

govastiletto.gr -Άννα Βίσση: Οι φωτογραφίες από το ταξίδι της στο πολυτελές Casa Maca στην Ίμπιζα