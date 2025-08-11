Η Μυρτώ Αλικάκη θέλησε να πει το δικό της ξεχωριστό αντίο στη Σοφία Σεϊρλή, που έφυγε έτσι ξαφνικά από τη ζωή, μετά από πνιγμό.

Η 77χρονη ηθοποιός έχασε τη ζωή της από πνιγμό στους Φούρνους στην προσπάθειά της να κολυμπήσει από την παραλία Καμάρι προς το νησάκι του Αγίου Μηνά, διανύοντας μεγάλη θαλάσσια απόσταση. Η ηθοποιός παρασύρθηκε από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, καθώς βρισκόταν στα ανοιχτά.

Η Μυρτώ Αλικάκη, η οποία είχε συμμετάσχει μαζί της στη σειρά «Μαύρο Ρόδο», έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram θέλοντας να την αποχαιρετήσει.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός δημοσίευσε ένα κοινό τους στιγμιότυπο από τα γυρίσματα, όπου είναι και οι δύο ντυμένες στα μαύρα. «Σοφία μου αγαπημένη…», έγραψε η Μυρτώ Αλικάκη για την ηθοποιό που υποδύθηκε τη «μοναχή Αυξεντία».

Δείτε την ανάρτηση: