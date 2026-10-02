Η Νάντια Μπουλέ έκλεισε τα 42 – Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλιά της

Η Νάντια Μπουλέ έκλεισε, την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026, τα 42 της χρόνια και το γιόρτασε με τον πιο χαμογελαστό τρόπο.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε στα social media ένα στιγμιότυπο από αυτή την ξεχωριστή ημέρα, όπου ποζάρει ευτυχισμένη μπροστά από την τούρτα της, με τα αναμμένα κεράκια να σχηματίζουν τον αριθμό «42».