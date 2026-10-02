Η Νάντια Μπουλέ έκλεισε τα 42 – Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλιά της

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Η Νάντια Μπουλέ έκλεισε, την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026, τα 42 της χρόνια και το γιόρτασε με τον πιο χαμογελαστό τρόπο.
Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε στα social media ένα στιγμιότυπο από αυτή την ξεχωριστή ημέρα, όπου ποζάρει ευτυχισμένη μπροστά από την τούρτα της, με τα αναμμένα κεράκια να σχηματίζουν τον αριθμό «42».
Η ανάρτηση συνοδευόταν από ένα εξομολογητικό μήνυμα, στο οποίο η ίδια έκανε τον δικό της απολογισμό. Αναφέρθηκε στα σκαμπανεβάσματα κάθε χρονιάς, από τις μεγάλες χαρές μέχρι τις αναπόφευκτες απογοητεύσεις, τονίζοντας ότι κάθε εμπειρία είναι πολύτιμη.
«Κάθε χρονιά φέρνει νέες εξελίξεις, χαρές, απογοητεύσεις και συνειδητοποίηση της αξίας κάθε εμπειρίας. Και κυρίως ευγνωμοσύνη! Να είμαστε καλά να μεγαλώνουμε».
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