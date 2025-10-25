Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης
Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, το ανακαινισμένο Έναστρον άνοιξε τις πύλες του για τη φετινή σεζόν, όπου θα φιλοξενεί μια από τις πιο ανατρεπτικές και πολυσυζητημένες συνεργασίες: τον απόλυτο Έλληνα σταρ, Σάκη Ρουβά, και τη σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια, Νατάσα Θεοδωρίδου.
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας έκλεψε την παράσταση, αλλά τα βλέμματα μαγνήτισε και η δεύτερη εντυπωσιακή εμφάνιση της Νατάσας Θεοδωρίδου. Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή φορώντας μια δημιουργία υψηλής ραπτικής της Κύπριας σχεδιάστριας, Έφης Παπαϊωάννου.
Το εκθαμβωτικό κοστούμι της Νατάσας Θεοδωρίδου, με τις κρυστάλλινες λεπτομέρειες και το rock-glam ύφος, ήταν αδύνατον να μην φέρει στον νου των παρευρισκομένων -και των χρηστών των social media- την θρυλική εμφάνιση της Άννας Βίσση στην επετειακή της συναυλία στο Καλλιμάρμαρο.
Το στυλ της Νατάσας Θεοδωρίδου θύμισε έντονα το χρυσό κοστούμι του οίκου Dolce&Gabbana που είχε επιλέξει η Άννα Βίσση για τη δική της θριαμβευτική εμφάνιση στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
«Ρούχο αλά Βίσση Καλλιμάρμαρο», «Η Βίσση έκανε μόδα, όλες ντύνονται σαν αυτή», «Η Βίσση το φόρεσε καλύτερα», έγραψαν μερικοί χρήστες στο TikTok.
Η πρώτη εμφάνιση της αγαπημένης τραγουδίστριας, με το κόκκινο λαμπερό – midi φόρεμα, ήταν κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της.
