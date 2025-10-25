Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, το ανακαινισμένο Έναστρον άνοιξε τις πύλες του για τη φετινή σεζόν, όπου θα φιλοξενεί μια από τις πιο ανατρεπτικές και πολυσυζητημένες συνεργασίες: τον απόλυτο Έλληνα σταρ, Σάκη Ρουβά, και τη σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια, Νατάσα Θεοδωρίδου.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας έκλεψε την παράσταση, αλλά τα βλέμματα μαγνήτισε και η δεύτερη εντυπωσιακή εμφάνιση της Νατάσας Θεοδωρίδου. Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή φορώντας μια δημιουργία υψηλής ραπτικής της Κύπριας σχεδιάστριας, Έφης Παπαϊωάννου.

Το εκθαμβωτικό κοστούμι της Νατάσας Θεοδωρίδου, με τις κρυστάλλινες λεπτομέρειες και το rock-glam ύφος, ήταν αδύνατον να μην φέρει στον νου των παρευρισκομένων -και των χρηστών των social media- την θρυλική εμφάνιση της Άννας Βίσση στην επετειακή της συναυλία στο Καλλιμάρμαρο.

Το στυλ της Νατάσας Θεοδωρίδου θύμισε έντονα το χρυσό κοστούμι του οίκου Dolce&Gabbana που είχε επιλέξει η Άννα Βίσση για τη δική της θριαμβευτική εμφάνιση στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mariza Kapsabeli ⋆☾ ⋆ (@marizacaps)

«Ρούχο αλά Βίσση Καλλιμάρμαρο», «Η Βίσση έκανε μόδα, όλες ντύνονται σαν αυτή», «Η Βίσση το φόρεσε καλύτερα», έγραψαν μερικοί χρήστες στο TikTok.

Η πρώτη εμφάνιση της αγαπημένης τραγουδίστριας, με το κόκκινο λαμπερό – midi φόρεμα, ήταν κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της.

