Στο πλευρό του αγαπημένου της, Γιάννη Καρυπίδη, βρέθηκε η Νατάσα Θεοδωρίδου για να γιορτάσουν μαζί τα γενέθλιά του, έχοντας συντροφιά και την κόρη της, Χριστιάνα Μπέτα. Το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα μοιράστηκε τις τρυφερές της ευχές και διαδικτυακά, αναρτώντας ένα σχετικό βίντεο στους λογαριασμούς της στα social media.

Αναλυτικότερα η δημοφιλής τραγουδίστρια διοργάνωσε μια όμορφη βραδιά σε μαγαζί, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους και πρόσωπα από το στενό της περιβάλλον.

Η βραδιά κορυφώθηκε όταν έκανε την εμφάνισή της η τούρτα των γενεθλίων.

Η συγκεκριμένη βραδιά αποτέλεσε ακόμη μία τρυφερή στιγμή για τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τον Γιάννη Καρυπίδη, οι οποίοι τους τελευταίους μήνες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, παρότι έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους όσον αφορά τη σχέση τους.

Να θυμίσουμε ότι στις αρχές Μαΐου η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Γιάννης Καρυπίδης πραγματοποίησαν την πρώτη επίσημη κοινή εμφάνισή τους στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της έκθεσης «EROS» της Μαρίνας Βερνίκου και της Creaid.

Ο Γιάννης Καρυπίδης δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο των τροφίμων, έχοντας συνδέσει την επαγγελματική του πορεία με προϊόντα που βασίζονται, μεταξύ άλλων, στο ελληνικό μέλι.

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