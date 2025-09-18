Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη μέσω των δικηγόρων της, στην οποία αναφέρεται ότι η απόφαση για τον ακούσιο εγκλεισμό του τραγουδιστή στο ψυχιατρείο δεν ανήκε στους συγγενείς του, αλλά στον εισαγγελέα, καθώς – σύμφωνα με τον νόμο – οι οικείοι του είχαν τη δυνατότητα μόνο να ζητήσουν ακούσια εξέταση, κάτι που και έκαναν. Όπως τονίζεται, το μοναδικό ενδιαφέρον της οικογένειας αφορά αποκλειστικά την υγεία και την ασφάλεια του καλλιτέχνη και όχι τη δημιουργία δικαστικών διαφορών.

