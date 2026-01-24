Η Νικολέττα Καρρά εμφανίζεται κάνοντας pole dancing, στο νέο cabaret show «Μέδουσες», στη «Μέδουσα», το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι του κέντρου της Αθήνας, και εντυπωσιάζει με τις ικανότητές της.

Η ηθοποιός έκανε μια δημοσίευση στο Instagram της, από μια σκηνή όπου «χορεύει» πάνω στο στύλο, δείχνοντας το καλογυμνασμένο κορμί της. «Η ζωή μου τώρα τελευταία», έγραψε η ηθοποιός.

«My life lately… #poledance #medusa #medusaathens Captured by @bilias_photography_filmmaker».

Ο Φωκάς Ευαγγελινός σκηνοθετεί και παρουσιάζει το Cabaret Show «Μέδουσες», με τις Μπέττυ Μαγγίρα, Νικολέττα Καρρά, Σοφία Κουρτίδου, Κάτια Σαμαντζή, Νίνα Νάη.