Σε μια εξομολόγηση ψυχής προχώρησε η Νόνη Δούνια καλεσμένη στο podcast “Restart”. Μιλώντας στη Λιλή Πυράκη, αναφέρθηκε με συγκίνηση στην απώλεια του πατέρα της που τη σημάδεψε, ενώ έκανε μια τρυφερή αναδρομή στη μακρόχρονη πορεία και τις ισορροπίες της σχέσης με τον σύζυγό της, Κυριάκο Μουρατίδη.

Όσα είπε η Νόνη Δούνια

«Ο Κυριάκος ήταν πάντοτε υποστηρικτικός. Χωρίς αυτόν δεν θα είχα κάνει οικογένεια έτσι κι αλλιώς. Και γενικά είναι ένας άνθρωπος που και να διαφωνούσαμε σε κάποια πράγματα σε σχέση με τα παιδιά, γιατί δεν έχουμε ποτέ άλλες διαφωνίες, δεν θα το κάναμε ποτέ παρουσία των παιδιών. Δηλαδή θα το κάναμε μεταξύ μας. Ποτέ μπροστά στα παιδιά δεν δείξαμε ότι μπορεί να διαφωνούμε για κάτι. Όμως πάντοτε σεβόταν τις αποφάσεις μου, γιατί καλώς ή κακώς τον περισσότερο χρόνο τον περνούσα εγώ με τα παιδιά. Άρα, εγώ ήμουν η αυστηρή. Εκείνος ήταν πιο παιχνίδι γιατί θα ερχόταν πιο αργά και δεν ήθελα εκείνες τις ώρες τις λίγες που θα βρισκόταν με τα παιδιά, να είναι αυτός που θα βάζει τους κανόνες. Το είχαμε βρει μεταξύ μας. Είχαμε τρομερό σεβασμό και ο ένας και ο άλλος σε σχέση με τις αποφάσεις που παίρναμε από κοινού για τα παιδιά. Είμαστε παντρεμένοι από το 2004 και ήμασταν μαζί άλλα δύο. Δεν ξέρω πόσα είναι. 23, 25…πολλά», εξομολογήθηκε αρχικά η Νόνη Δούνια.

Για restart που έχει κάνει η ίδια στη ζωή της, ανέφερε: «Ο γάμος μου, η απώλεια του πατέρα μου, η γέννηση των παιδιών, είναι γεγονότα που κάνεις ξεκαθάρισμα στους ανθρώπους σου. Υπήρχε πάντα κάποιος δίπλα σου που δεν θα σου συμπαραστεκόταν σε μία δύσκολη στιγμή. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρείς ότι είναι πραγματικοί σου φίλοι και θα είναι εκεί στα δύσκολα και δεν είναι τελικά. Απλά και ωραία. Και κάνεις το ξεκαθάρισμά σου. Νομίζω σε αυτές τις στιγμές φαίνεται ποιοι είναι δίπλα σου».

Για την απώλεια του πατέρα της, η Νόνη Δούνια είπε: «Ήταν απότομο. Ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Έγινε στον ύπνο. Για αυτούς που μένουν πίσω σοκαριστικό. Οπότε δεν ήμασταν ποτέ έτοιμοι. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάποια ασθένεια ή νοσηλευόταν ή δεν ήταν καλά. Οπότε είναι σοκαριστικό.

Και θέλεις χρόνο για να το διαχειριστείς. Πολύ χρόνο. Εντάξει. Πάντοτε θα είναι κάτι το οποίο θα με βαραίνει, αλλά έχει αλλάξει ο τρόπος που το βιώνω. Δεν είναι ο πόνος ο ίδιος. Υπάρχει πάντα η απώλεια. Οι γιορτές. Τα παιδιά που δεν είδε, τα παιδιά μου. Δεν είδε το γάμο μου. Πάντα λείπει στις ωραίες στιγμές».

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί

govastiletto.gr -Νόνη Δούνια: Η σπάνια εξομολόγηση για τον σύζυγό της, Κυριάκο Μουρατίδη – «Με έκανε να αισθάνομαι γυναίκα»