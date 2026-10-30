Με την πρεμιέρα της κωμικής σειράς «Η Νταντά της Γειτονιάς» εμπλούτισε το πρόγραμμά του το MEGA το βράδυ της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2026, στις 21:00. Η πρώτη προβολή της σειράς, ωστόσο, συνδέθηκε με μια φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή, καθώς το επεισόδιο αφιερώθηκε στη μνήμη του σκηνοθέτη Διονύση Φερεντίνου. Ο δημιουργός «έφυγε» αδόκητα από τη ζωή μόλις λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα, σε ηλικία 51 ετών.

Λίγο πριν την έναρξη της σειράς εμφανίστηκε στην οθόνη μια κάρτα στην οποία αναγράφονταν τα εξής. «Στη μνήμη του αγαπημένου φίλου, συνεργάτη και σκηνοθέτη μας Διονύση Φερεντίνου. Καλό ταξίδι Διονύση».

Ο Διονύσης Φερεντίνος είχε συνεργαστεί με το MEGA στην επιτυχημένη κωμική σειρά «Έχω παιδιά», ενώ το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε γυρίσματα για τη νέα σειρά με πρωταγωνιστές τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση και τον Δημήτρη Πιατά.

govastiletto.gr -Πέθανε σε ηλικία 51 ετών ο σκηνοθέτης Διονύσης Φερεντίνος – Η συγκινητική ανάρτηση του Mega