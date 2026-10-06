Η Ντόρα Μπακογιάννη σε μια δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα μετά από καιρό!

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Ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr απαθανάτισε τη Ντόρα Μπακογιάννη σε μια νέα εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας.

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εθεάθη κατά τη διάρκεια της εξόδου της στην πόλη, έχοντας στο πλευρό της συνεργάτες της, όπως φαίνεται στα φωτογραφικά στιγμιότυπα.

Για την εμφάνισή της, η Ντόρα Μπακογιάννη επέλεξε ένα άνετο αλλά κομψό σύνολο, συνδυάζοντας ένα γκρι καρό πλεκτό σακάκι με μπλε παντελόνι σε ίσια γραμμή και γκρι αθλητικά παπούτσια.

Το look της ολοκλήρωσε με μαύρα γυαλιά ηλίου, statement σκουλαρίκια και τσάντα ώμου σε σκούρα απόχρωση.

Η Ντόρα Μπακογιάννη περπάτησε, χαμογελαστή και ευδιάθετη, στους δρόμους της Αθήνας, με τον φωτογραφικό φακό να καταγράφει την έξοδό της.