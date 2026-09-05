Η Ντόρα Μακρυγιάννη πέρασε φέτος ένα από τα πιο ξεχωριστά καλοκαίρια της ζωής της, επιλέγοντας να περάσει μεγάλο διάστημα στη Σχοινούσα.

Η ηθοποιός άφησε για λίγο πίσω τους έντονους ρυθμούς της Αθήνας προκειμένου να κάνει μια δυναμική επαγγελματική αρχή στο χώρο των επιχειρήσεων, ανοίγοντας μια all day καντίνα στο νησί.

Όμως, στην όμορφη Σχοινούσα πέρα από επαγγελματικά διαπρέπει και σε προσωπικό επίπεδο, αφού όπως φαίνεται είναι σε σχέση και πολύ ερωτευμένη.

Αν και η Ντόρα Μακρυγιάννη συνηθίζει να κρατά την ιδιωτική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αυτή τη φορά επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους της φωτογραφίες με τον αγαπημένο της.

Όπως θα δείτε, η ηθοποιός ποζάρει στην αγκαλιά του γοητευτικού συντρόφου της και τα σχόλια των follower της αποτυπώνουν την ευτυχία που ζει τους τελευταίους μήνες στην προσωπική της ζωή.

Δείτε τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η ηθοποιός:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dora Makrygianni (@dora_makrygianni)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dora Makrygianni (@dora_makrygianni)

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