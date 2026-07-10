Στην Κύπρο βρέθηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου για μια πολύ ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή. Ο 21χρονος γιος της, Διονύσης, ολοκλήρωσε τις σπουδές του και η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια έδωσε το «παρών» στην τελετή ορκωμοσίας του. Φανερά συγκινημένη, κατέγραψε με το κινητό της τη στιγμή που ο γιος της ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το πτυχίο του, μοιραζόμενη την περηφάνια της.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός βρέθηκε στην τελετή ορκωμοσίας του 21χρονου γιου της και δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, καταγράφοντας με τον φακό του κινητού της τη στιγμή που εκείνος άκουσε το όνομά του και ανέβηκε για να παραλάβει τον πάπυρο.

Η περήφανη μητέρα μοιράστηκε το σχετικό στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τα Instagram Stories της, συνοδεύοντάς το με το μήνυμα: «Μπράβο παιδάκι μου».

Λίγο πριν από την τελετή, η Ντορέττα Παπαδημητρίου είχε δείξει στους followers της τις προετοιμασίες για τη μεγάλη ημέρα, αποκαλύπτοντας μέσα από ένα βίντεο στο TikTok την εμφάνιση που επέλεξε για την αποφοίτηση του γιου της.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο επιχειρηματίας Κώστας Πηλαδάκης παντρεύτηκαν το 2004. Από τον γάμο τους απέκτησαν δύο γιους, τον Φίλιππο, που γεννήθηκε το 2005, και τον Διονύση, που ήρθε στη ζωή το 2009.

Το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους το 2011, ωστόσο η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Κώστας Πηλαδάκης έχουν παραμείνει ενωμένοι στον ρόλο τους ως γονείς.

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