Μια υπέροχη έκπληξη που ξετρέλανε τις δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα, ετοίμασαν ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα. Η οικογένεια μεγάλωσε, αφού υποδέχτηκε ένα πανέμορφο κουτάβι ράτσας Beagle που τους έκλεψε αμέσως την καρδιά. Ο γνωστός παρουσιαστής κατέγραψε σε βίντεο τη συγκινητική στιγμή που τα κορίτσια αντίκρισαν το δώρο τους —ένα κουτί τοποθετημένο στη μέση του σαλονιού— και το μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο Instagram.

Όταν έφτασε η στιγμή να ανακαλύψουν το περιεχόμενό του, η χαρά τους ήταν μεγάλη. Το μικρό Beagle εμφανίστηκε μπροστά τους και οι αντιδράσεις τους μαρτυρούσαν τον ενθουσιασμό τους για τον καινούργιο τους φίλο, ο οποίος έρχεται να προσθέσει ακόμη περισσότερες στιγμές παιχνιδιού και τρυφερότητας στην καθημερινότητά τους.

Ο Σάκης Τανιμανίδης συνόδευσε το βίντεο με μια σύντομη λεζάντα, αποκαλύπτοντας πως η οικογένειά τους μεγάλωσε. «Η οικογένειά μας μόλις απέκτησε νέο μέλος… woof».

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sakis Tanimanidis (@sakiswp)

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