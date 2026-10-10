Η Πάολα ανεβαίνει στη σκηνή του πλήρως ανανεωμένου «Hotel Music Hall» και συναντά τον Δήμο Αναστασιάδη, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσική, ένταση και μοναδικές στιγμές, από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Η Πάολα, η πιο ξεχωριστή και μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, βάζει τη δική της χαρακτηριστική σφραγίδα, με την αυθεντικότητα, το ερμηνευτικό πάθος, τη σκηνική παρουσία και τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με το κοινό. Κάθε στιγμή της πάνω στη σκηνή αποτελεί σημείο αναφοράς – «εκρηκτική», ένα αερικό που με κάθε της τραγούδι σε πλημμυρίζει έντονα συναισθήματα.

Ο Δήμος Αναστασιάδης, ένας από τους πιο ιδιαίτερους και πολυδιάστατους καλλιτέχνες της γενιάς του, ερμηνευτής και δημιουργός με προσωπικό στίγμα και μια διαδρομή με διαρκή παρουσία και επιτυχίες, φέρνει τη δική του ξεχωριστή ενέργεια και δυναμικό παλμό.

Συμμετέχουν η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, η Emily και η Ilenia Williams.

Από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, το «Hotel Music Hall» γίνεται το νέο σημείο αναφοράς για τα πιο συναρπαστικά μουσικά βράδια!

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