Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, η γνωστή τραγουδίστρια Παυλίνα Βουλγαράκη και ο σύντροφός της, Στέφανος Στρατάκης, βάφτισαν την κόρη τους το μεσημέρι της Κυριακής (17/5) στην Κρήτη. Το μυστήριο τελέστηκε στον γραφικό Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης στα Σπήλια Ηρακλείου, παρουσία στενών φίλων και της οικογένειάς τους.

Στη συνέχεια ακολούθησε τραπέζι σε γνωστή ταβέρνα στο Σκαλάνι, σύμφωνα με το creta24.gr. Το κοριτσάκι πήρε το όνομα Ερωφίλη ενώ νονοί της ήταν η Μαρία και ο Αντώνης.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη μιλώντας πριν από λίγο καιρό για την καταγωγή του ονόματος της κόρης της, είχε αποκαλύψει: «Το όνομα της κόρης μας είναι Ερωφίλη. Είναι η γιαγιά του συντρόφου μου και το Ε είναι το αγαπημένο μου γράμμα», είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια και στη συνέχεια εξομολογήθηκε πως έχει αποφασίσει με τον καλό της να αφήσουν την Αθήνα και να ζήσουν μόνιμα στο αγαπημένο τους νησί: «Σιγά σιγά θα μετακομίσουμε μόνιμα στην Κρήτη», σημείωσε.

Μία ημέρα πριν τη βάφτιση, είχε στηθεί ένα μικρό γλέντι σε μεζεδοπωλείο στις Αρχάνες.

