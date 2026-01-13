Συγκλονίζει η Πηγή Δεβετζή με την περιγραφή του σοβαρού τροχαίου που είχε πριν από έναν μήνα. Σε δηλώσεις της που προβλήθηκαν σήμερα στο «Happy Day», η Ολυμπιονίκης μίλησε για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν το αυτοκίνητό της ανατράπηκε μέσα σε τούνελ στο Παληό Καβάλας. Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, η ίδια στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της, καθώς βγήκε σώα από το όχημα.

«Ήθελα να φύγει το 2025, γιατί πέρασα πολύ δύσκολα με τη μητέρα μου στην Αλεξανδρούπολη και φυσικά με το τροχαίο που είχα, που δεν έφταιγα εγώ φυσικά. Είχα τον Άγιο Νικόλαο και τον Θεό δίπλα μου και δεν έπαθα ούτε γρατζουνιά. Είχα τις αισθήσεις μου αλλά είχα πάθει πολύ μεγάλο σοκ. Μίλησα με την Έλενα (Γκρέκου), 5 λεπτά αφότου βγήκα, και για κάποιες μέρες δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν μπορούσες να καταλάβεις τι έλεγα», περιγράφει η ίδια, συγκλονίζοντας με τα λόγια της.

Τότε, η Έλενα Γκερέκου που βρίσκεται στο πλευρό της, αποκάλυψε: «Εμένα με πήρε και μου είπε “είμαι ζωντανή”… γιατί την έπαιρνα και δεν το σήκωνε και ανησύχησα».

govastiletto.gr – «Νόμιζα ότι σκοτώθηκα, είπα “μάνα αντίο”»: Η Πηγή Δεβετζή στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά το σοκαριστικό τροχαίο