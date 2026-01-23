Σε σταθερή βάση μεταξύ Αθήνας και Βρυξελλών κινείται η Ελεονώρα Μελέτη το 2026, ανταποκρινόμενη στα καθήκοντά της ως ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η καθημερινότητά της επικεντρώνεται πλέον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου περνά το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας συνεργαζόμενη στενά με την ομάδα της για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

Χθες, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, η Ελεονώρα Μελέτη επέστρεψε στην Αθήνα και στο σπίτι της την περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη από τη μοναχοκόρη της, Αλεξάνδρα.

Η 7χρονη Αλεξάνδρα είχε ετοιμάσει για τη μητέρα της μια κάρτα, στην οποία έγραφε: «Μαμά, αυτό είναι για εσένα! Σε αγαπώ», ενώ πάνω στην κάρτα είχε αφήσει και ένα σοκολατάκι.

Η Ελεονώρα Μελέτη μοιράστηκε τη συγκινητική αυτή στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Δείτε το βίντεο:

