Τρία χρόνια κοινής πορείας συμπληρώνουν η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός, διανύοντας την πιο όμορφη και ολοκληρωμένη φάση της σχέσης τους, αγκαλιά με τις δίδυμες κόρες τους. Η φετινή τους επέτειος αποκτά μια μοναδική, βαθύτερη σημασία, αφού δεν γιορτάζουν μόνο τον έρωτά τους, αλλά και το θαύμα της νέας τους οικογένειας.

Το ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας, με την καθημερινότητά τους να είναι γεμάτη από πρωτόγνωρα συναισθήματα και απόλυτη πληρότητα. Θέλοντας να μοιραστεί αυτή τη συγκίνηση, η Άννα Πρέλεβιτς έκανε μια τρυφερή ανάρτηση, περιγράφοντας πόσο μαγικά άλλαξε η ζωή τους και ο τρόπος που βιώνουν αυτή την ημέρα μετά τον ερχομό των παιδιών τους.

«Η πιο όμορφη επέτειός μας η φετινή! Εμείς… και οι δύο μικρές μας αγάπες», έγραψε στην ανάρτησή της και δημοσίευσε στιγμιότυπα από τον γάμο της με τον Νικήτα Νομικό.

Θυμίζουμε ότι ο γάμος τους έγινε τον Μάιο του 2023 στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στο Κολωνάκι.

